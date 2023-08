Freddy Mercury, 1.400 oggetti in mostra (e poi all’asta) da Sotheby’s: c'è anche il mitico mantello in pelliccia e la corona

Ci sono appunti scritti a mano e disegni a matita, capi d’abbigliamento, accessori e costumi divenuti iconici grazie a performance live o celebri videoclip. Un capo su tutti, il mantello regale in finta pelliccia e velluto rosso, con tanto di corona, indossati sul palco dell’ultimo tour coi Queen a Knebworth nel 1986. E ancora: foto personali e memorabilia discografici, oggettistica, mobili, premi, quadri e strumenti musicali. Il mondo di Freddie Mercury viene ora svelato per la prima volta in una mostra gratuita allestita da Sotheby’s a Londra della durata di quattro settimane. Esattamente il periodo che separa dall’attesissima asta che a inizio settembre scatenerà fan e collezionisti pronti a sborsare cifre importanti pur di portarsi a casa un pezzetto di quel mondo. L’ingresso alla mostra è gratuito e aperto al pubblico dal 4 agosto al 5 settembre 2023 (lunedì – venerdì 11:00 – 16:30 BST* / sabato e domenica e festivi 12:00 - 17:00). Photograph by ©Denis O’Regan via Sotheby’s