Fukushima, cosa accadrà ai pesci dopo lo sversamento dell'acqua radioattiva in mare

La compagnia Tokyo Electric Power Company Holdings (Tepco) avvierà il rilascio nell'oceano delle acque trattate della centrale nucleare di Fukushima. Questa decisione, approvata dal primo ministro giapponese Fumio Kishida, ha suscitato controversie per le possibili conseguenze sul mondo marino e sulla salute umana. L'esperto Timothy Mousseau ha indicato che il rilascio potrebbe portare a mutazioni negli animali a causa di una sostanza radioattiva poco studiata chiamata "trizio". Questo elemento, che si combina con l'ossigeno per formare acqua radioattiva, potrebbe causare danni genetici, problemi riproduttivi e impatti sulla longevità. Tepco prevede di rilasciare tonnellate di acqua trattata nel corso dei mesi, sottoponendo il mare e la vita marina a test. Nonostante l'approvazione dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (AIEA), molti paesi come Hong Kong e la Cina hanno espresso preoccupazioni, con sospensioni delle esportazioni. Photo: Kikapress Music: Korben