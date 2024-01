GF, abbandono in massa: «Usciamo, vengo con voi»

La puntata di ieri sera del Grande Fratello 2023 è stata letteralmente esplosiva. Il conduttore Alfonso Signorini non le ha mandate a dire. Molti gieffini sono stati ripresi dal conduttore. Questo in seguito a un loro comportamento definito "poco rispettoso" all'interno della casa. Nella notte c'è stato un acceso confronto che ha visto protagonista Anita Olivieri. La concorrente è apparsa molto provata in seguito alla puntata appena vissuta.Infatti la gieffina avrebbe detto di non farcela più a rimanere all'interno della casa di Canale 5. "Voglio stare bene, voglio uscire!" ha esclamato Anita a un certo punto, tra le lacrime. Al che Fiordaliso ha risposto "Bene, usciamo tutti allora! Apriamo la porta rossa e andiamo via tutti. Vengo con te". Parole che ha detto in tono evidentemente provocatorio alla sua compagna d'avventura. Anche il web si è scatenato. Specialmente su Twitter (o X), alcuni tweet sono d'accordo l'un l'altro: "Non accettano che sia rientrata la rossa, questa è la verità". Oppure "Non accettano neppure la strigliata che hanno avuto in puntata. Anita adesso vuole uscire!". Anita è stata tacciata di vittimismo dagli spettatori del programma. "La burla, l'ironia, l'audacia, il vittimismo!". Staremo a vedere cosa accadrà dopo le ultime rivelazioni! Photo Credits: per gentile concessione dell'ufficio stampa Endemol Shine Italy