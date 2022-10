Gf Vip, Antonino Spinalbese e quella frase sull'orientamento sessuale di Edoardo: cos'è successo poche ore fa

Alcune dichiarazioni di Antonino Spinalbese nei confronti di Edoardo Donnamaria stanno facendo discutere sui social, per via dei toni e dei temi toccati. Nella casa del GF Vip, infatti, l’ex compagno di Belen Rodriguez ha parlato con Alberto De Pisis del suo rapporto con Edoardo Donnamaria e ha affermato: “Sai, Edoardo all'inizio si era presentato con quelle ciabattine rosa, con il jeans aderente e stava sempre con te, certi atteggiamenti mi hanno dato da pensare che a lui piacessero gli uomini, non perché aveva le ciabatte rosa me per una serie di cose, nei tuoi confronti all’inizio era particolare”. Su Twitter, però, non tutti hanno gradito il parere di Antonino. “Per fortuna che ci sono ancora persone come Edoardo, che non si vergognano ad indossare delle ciabatte rosa o un jeans aderente, perché non è questo che ti definisce uomo” ha twittato un utente. Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy, music: “Dreams” from Bensound.com