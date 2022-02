GF VIP, Barù asfalta Delia e fa una dichiarazione a Jessica? Cosa è successo stanotte

Delia Duran e Jessica Selassié, al GF Vip, hanno un rapporto conflittuale tra loro per via di Barù. Tuttavia, lo stesso Gherardo Gaetani dell’Aquila d’Aragona ha parlato della modella venezuelana con Davide e Soleil, asfaltandola completamente. Photo Credits: per gentile concessione dell'ufficio stampa Endemol Shine Italy; Music: "OnceAgain" from Bensound.com

