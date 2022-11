GF VIP, Carolina critica Alfonso Signorini: svela chi è la VIP preferita dal conduttore

Nella casa del GF Vip di quest’anno, Pamela Prati è senza dubbio una delle protagoniste indiscusse. La showgirl è messa spesso al centro delle puntate in diretta per raccontare il suo passato e la burrascosa vicenda di Mark Caltagirone. Tra i concorrenti c’è Carolina Marconi che ha notato tutto, tanto da essere convinta che Pamela goda di un atteggiamento privilegiato da parte della produzione e di Alfonso Signorini. In un momento di confidenza con Nikita, Carolina ha provato a spiegare la sua opinione, secondo cui ha sentito una disparità di trattamento nei confronti del conduttore del GF Vip. “C’è una sensazione di protezione verso Pamela e qualche battutina non carina nei confronti miei, io lo sento questo. Difende sempre Pamela, ci rimango male perché sembra la sua preferita, io mi sento esclusa” ha spiegato Carolina. Photo Credits: per gentile concessione dell'ufficio stampa Endemol Shine Italy Music: "Dreams" from Bensound.com