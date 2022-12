GF VIP, Edoardo teme Antonella? Cosa svela a Nicole su quelle confidenze fatte alla sua fidanzata

Nella notte, al Grande Fratello Vip, Edoardo Donnamaria si è lasciato andare ad alcune confidenze riguardanti la sua fidanzata, Antonella Fiordelisi. Ad ascoltarlo è stata Nicole Murgia, alla quale Edoardo ha rivelato di temere determinati atteggiamenti e modi di fare della fidanzata e, per questo motivo, ha deciso di trattenersi dall’aprirsi completamente a lei, soprattutto riguardo alle sue insicurezze e ai suoi eventuali dubbi. Ma cos’è che Donnamaria teme veramente di Antonella? Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy; music: “Dreams” from Bensound.com

