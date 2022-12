Gf Vip, in lacrime alle 3 del mattino: Milena Miconi abbandona la casa?

Nella casa del GF Vip sono entrati nuovi concorrenti: tra questi c'è Milena Miconi, concorrente del reality da appena due settimane. Nonostante sia in casa relativamente da poco tempo, Milena ha avuto un crollo. Si è svegliata intorno alle 3 del mattino e si è diretta in cucina dove c'erano Antonino e Wilma, a cui avrebbe confessato di voler addirittura abbandonare il gioco. "Mi mancano i miei figli [...] Io non c'entro nulla in questo contesto. Ognuno è fatto a modo suo e io sono arrivata al limite. [...] Sto impazzendo, non sto bene e mi sento un topo in gabbia" ha spiegato Milena. La difficoltà ad integrarsi all'interno di un gruppo tutto sommato già consolidato sta diventando per Milena un ostacolo insormontabile. Riuscirà a riprendersi oppure abbandonerà la casa prima del tempo? Photo Credits: per gentile concessione dell'ufficio stampa Endemol Shine Italy; music: "Dreams" from Bensound.com

