GF Vip, la frase infelice di Oriana su Daniele: cosa confessa a Onestini e alla Murgia

Dopo aver dormito insieme a Daniele Dal Moro, Oriana Marzoli sembra aver cominciato una specie di storia con l’ex tronista. Sulla questione, tuttavia, in molti sono scettici e la verità può essere venuta fuori già da alcune “confessioni” che la concorrente di origine venezuelana ha fatto a Nicole Murgia e a Luca Onestini. Le parole di Oriana sembrano infatti sottendere una verità diversa sulla ship partita tra lei e Daniele. Cosa accadrà veramente tra i due? La loro storia è destinata a non avere alcun futuro? Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy; music: “Cute” from Bensound.com

