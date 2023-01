Gf VIP, la pessima battuta di Nicole Murgia fa infuriare i telespettatori: verranno presi dei provvedimenti?

Polemiche tra i telespettatori del Grande Fratello Vip per le affermazioni gravi di Nicole Murgia che, mentre giocava a biliardo con Andrea Maestrelli, Edoardo Tavassi e Luca Onestini, si è lasciata sfuggire una terribile battuta con annessa imitazione nei confronti delle persone affette dalla sindrome di down. Sui social network sono in tantissimi a chiedere che vengano presi provvedimenti nei confronti della concorrente del reality show di casa Mediaset. Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy; music: “Moose” from Bensound.com

