GF Vip, la scena super hot tra Oriana e Giaele: Luca Onestini non riesce a trattenersi

Al Grande Fratello Vip, storicamente, non sono mai mancati momenti ultra piccanti, anche di natura saffica come in questo caso. In questa settima edizione, sono Giaele De Donà e Oriana Marzoli a rendersi protagoniste di una scena molto hot in cucina, tra gesti espliciti e sculacciate: il tutto davanti agli occhi di Luca Onestini che non ha potuto trattenersi dal reagire in un certo modo. Ma cosa sarà successo in piena notte (anzi, di mattina presto) nella casa più spiata d’Italia? Andiamo a scoprire il momento super sexy! Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy; music: “Funday” from Bensound.com

