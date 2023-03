GF VIP, Micol zittisce Nikita: il discorso sulla bellezza e su Antonella

Al Grande Fratello Vip, Nikita Pelizon e Micol Incorvaia hanno avuto uno scontro verbale riguardo alla bellezza, in un dialogo che non sembra essere finito benissimo. In particolare, la Pelizon ha fatto un commento su Antonella Fiordelisi, mettendo implicitamente in discussione l'aspetto estetico di Micol. Questo ha provocato un confronto tra le due donne, e una reazione da parte della Incorvaia che ha subito incontrato il favore dei telespettatori. Ma cosa avrà detto Nikita di tanto grave da causare una levata di scudi nei confronti di Micol? Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy; music: “OnceAgain” from Bensound.com