Gf Vip, mutanda-gate di Daniele Dal Moro e Luca Onestini: anche gli autori indagano sull'accaduto

Nella casa del GF Vip, gli indumenti intimi sparirebbero sotto gli occhi dei concorrenti. A raccontare il bizzarro episodio è stato Luca Onestini. Il gieffino sta facendo i conti con il ritorno della sua ex fidanzata storica Ivana Mrazova, con la quale ha avuto una storia d'amore lunga 4 anni, nata proprio tra le mura della casa ai tempi della prima partecipazione al reality. "Oggi mi hanno rubato quattro paia di mutande, ne ho messe cinque e n'è rimasta una! Io so dove le stendo, come è possibile?" ha chiesto Luca, facendo scoppiare il mutanda-gate. Il furto è accaduto anche a Daniele Dal Moro che ha spiegato: "È una pazzia, me l'ha detto anche quella del confessionale che non si fa!". Ivana ha suggerito: "In confessionale chiedete di farvi vedere chi ruba le mutande, loro lo sanno", alla fine la discussione è terminata tra le risate e il ladro di mutande rimane, per ora, incognito. Foto: per gentile concessione dell'ufficio stampa Endemol Shine Italy, music: "Summer" from Bensound