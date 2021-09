GF Vip, Signorini rivela: «Un concorrente ha chiesto 800mila euro. Raz Degan "solo" 500 mila»

A pochi giorni dall’inizio della sesta edizione del GF Vip, non sappiamo ancora quanto guadagni ogni singolo concorrente, ma possiamo basarci su alcune dichiarazioni di Alfonso Signorini che, nelle sue ultime dichiarazioni, fa alcune rivelazioni davvero succose... foto: Kikapress, per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset; music: "Cute" from Bensound.com

LEGGI ANCHE:-- GF, 'sono rovinato': ex concorrente finito in rovina senza lavoro e soldi. Ve lo ricordate? Chi è e cosa fa oggi per vivere