GfVip, Alberto terrorizzato scappa e si chiude in magazzino: cosa è accaduto durante il compleanno

Durante la giornata in cui i ragazzi hanno celebrato il compleanno di Nikita Pelizon, Alberto De Pisis si è visto costretto a scappare e rinchiudersi in magazzino. Edoardo Tavassi e Luca Onestini avevano deciso di fargli uno scherzo e non dargli tregua ma Alberto è riuscito a scappare all'agguato. Dopo qualche minuto, una volta uscito dal magazzino, Alberto si è messo a ballare dalla felicità. "Fosse stato tutto cosi il GF... il compleanno di Nikita ha fatto la magia" ha commentato un utente su Twitter, felice di vedere i concorrenti spensierati. Foto: per gentile concessione dell'ufficio stampa Endemol Shine Italy Music: "Summer" from Bensound.com