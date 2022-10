GfVip, Antonino Spinalbese è cambiato dopo la squalifica di Ginevra? Cosa hanno notato i fan

Al GF Vip l’eliminazione di Ginevra Lamborghini sembra aver rotto degli equilibri, soprattutto nel caso di Antonino Spinalbese, che con lei aveva trovato complicità e affinità. Ora invece, l’ex di Belen Rodriguez appare spento nelle stesse stanze in cui fino a pochi giorni fa rideva e scherzava proprio con Ginevra. Secondo alcuni utenti sui social, “Ha perso il suo punto di riferimento, l’unica persona che riusciva a capirlo con uno sguardo”. “Ore 00.30 e Antonino è già a letto, martedì scorso lui faceva le 7 di mattina per parlare con Ginevra dicendo per re di voler andare a letto presto” ha notato un altro utente. “Senza Ginevra e Antonino che rimanevano svegli fino a tarda notte la vedo male, un Gf noioso. Tra 4-5 mesi quella casa diventerà una casa di riposo per anziani… verso le 19:30/20:00 andranno tutti a nanna” ha ironizzato qualcun altro. Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy music: “Summer” from Bensound.com