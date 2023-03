GfVip, Daniele Dal Moro e la gaffe con Antonella Fiordelisi: «Auguri di che?»

Nella casa del GF Vip, nonostante battibecchi, litigate e discussioni al limite della censura, c'è ancora spazio per sorridere e scherzare in vista della finalissima di questa discussa edizione, attesa tra poche settimane. Artefice dell'ultima gaffe è Daniele Dal Moro che non aveva capito che l'ultima puntata in diretta del GF Vip andata in onda su Canale 5 è avvenuta in concomitanza del compleanno di Antonella Fiordelisi. "Auguri di che? Ah è il tuo compleanno?!" ha esclamato Daniele in cucina, a fine puntata. In tanti sono scoppiati a ridere. "Ragazzi sono entrato qua dentro che avevo due neuroni, ora ne ho uno" ha ironizzato il ragazzo. Foto: per gentile concessione dell'ufficio stampa Endemol Shine Italy Music: "Summer" from Bensound.com