Secondo molti utenti, Gianluca starebbe facendo di tutto per avvicinarsi a Soleil ma solo per creare le condizioni giuste per rimanere nella Casa. Foto: Ufficio Stampa Endemol Shine Italy Music: "Summer" from Bensound.com

GfVip, le dolci parole di Soleil ad Antonio: cosa gli dice in un momento di difficoltà