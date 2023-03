GfVip, Edoardo Tavassi lo dirà in puntata ad Alfonso Signorini: riguarda Oriana

In vista della finale del GF VIP, gli animi dei concorrenti finalisti sono sicuramente più distesi. Proprio in questo clima giocoso e divertente, Edoardo Tavassi ha deciso che in puntata dirà ad Alfonso Signorini di far fare l'imitazione del castoro a Oriana, che ha dimostrato di saperlo fare alla perfezione. "In puntata dico ad Alfonso di farti fare il castoro. Hai la vittoria in tasca, le percentuali schizzano!" ha scherzato Edoardo. Oriana ha confessato: "L’ho appena scoperto, so fare il castoro!". Edoardo, ridendo, ha aggiunto: "Hai perso definitivamente Daniele ma il castoro è tuo", riferendosi a Daniele Dal Moro, con cui secondo tanti Oriana non continuerà la relazione intrapresa nella casa. Foto: per gentile concessione dell'ufficio stampa Endemol Shine Italy Music: "Summer" from Bensound.com