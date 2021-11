Gigi D'Alessio ha voltato pagina: prosegue senza intoppi la sua relazione con Denise Esposito. I paparazzi li hanno immortalati a cena insieme a Roma in un ristorante... Foto: Kikapress Music: "Summer" from Bensound.com

LEGGI ANCHE:-- Gigi D'Alessio lancia frecciatina ad Anna Tatangelo? Cosa dichiara sulla sua compagna attuale e sulla sua ex