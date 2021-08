Gina Rodriguez e 'Elena, Diventerò Presidente': «Voglio portare tolleranza e gioia sullo schermo»

La seconda stagione di Elena, Diventerò Presidente è arrivata su Disney+ il 18 agosto. Abbiamo intervistato i protagonisti dello show e la showrunner Ilana Peña, che hanno discusso insieme a noi di tutte le novità dei nuovi episodi. A offrire tuttavia una vasta disamina della serie stavolta troviamo Gina Rodriguez, executive producer e attrice, nei panni di Elena da grande. La Rodriguez (nota per il suo ruolo in Jane the Virgin) sottolinea quanto sia importante creare show per i ragazzi che raccontino le diversità con un pizzico di ironia.

