(Agenzia Vista) Roma, 13 agosto 2021 È morto Gino Strada, il fondatore di Emergency, all'età di 73 anni. Ecco il suo augurio in occasione del 25 aprile 2020, in piena pandemia: “Un 25 aprile diverso, importante dire no alle dittature”. Facebook Emergency Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it