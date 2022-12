Giorgetti: «Vera riforma pensioni è incentivare natalità e famiglia»

(Agenzia Vista) Roma 17 dicembre 2022 “L’elemento nuovo di questa manovra che secondo me è stato poco valutato ma che è fondamentale è che abbiamo portato risorse dal sistema previdenziale su famiglie e figli. E’ la cosa più importante di questa manovra, ci vuole coraggio a investire su quelli che oggi non votano ma che lo faranno tra 18 anni ma senza i quali non esisterebbe la sostenibilità del sistema pensionistico. La vera riforma delle pensioni è incentivare la famiglia e la natalità”. Lo ha dichiarato il Ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti nel corso della festa per il decennale dalla fondazione di Fratelli d’Italia che si è tenuta a Piazza del Popolo a Roma. / Youtube Fratelli d’Italia Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it