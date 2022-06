Giornata Internazionale del Rifugiato, Manfredi: «Nuova sede a Napoli con le Nazioni Unite»

(LaPresse) "Come Comune, stiamo aprendo una nuova sede a Napoli, proprio delle Nazioni Unite, che possa fungere da hub per gestire le problematiche legate ai rifugiati, perché Napoli è una grande città di accoglienza ed è anche un crocevia del Mediterraneo, quindi è naturalmente vocata all'accoglienza e all'arrivo". Lo ha dichiarato il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, in occasione della Giornata Internazionale del Rifugiato. "Dobbiamo perciò organizzarci per una buona gestione che riesca a tutelare i diritti ovviamente dei rifugiati, ma anche le sensibilità dei cittadini", ha concluso Manfredi.