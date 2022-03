Giornata mondiale del sonno: cosa mangiare e cosa evitare per dormire bene

il 18 marzo si celebra la Giornata mondiale del sonno, per celebrare i benefici di un buon riposo e porre l'attenzione sulle problematiche legate ai disturbi del sonno. Un corretto riposo è importante per la salute del nostro corpo; ma come fare a dormire bene? Uno dei consigli è fare attenzione a cosa si mangia la sera. Ci sono cibi che conciliano il nostro riposo, mentre altri sono 'nemici'. Crediti foto@Shutterstock, kikapress Music: «OnceAgain» from Bensound.com

