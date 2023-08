Giuliano Sangiorgi si scusa con i fan dopo i disagi per il concerto in Salento

(Agenzia Vista) Puglia, 17 agosto 2023 “Ci abbiamo provato e ci abbiamo messo tutta l’anima. Sono profondamente triste per quello che è successo a molti di voi. Ma sono fiducioso che possiate comprendere questa difficoltà e questo disagio e che possiate comprendere tutto l’amore che abbiamo messo in questa cosa”. Così Giuliano Sangiorgio si scusa con i fan dopo i disagi per il concerto dei Negramaro in Salento. Instagram Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev