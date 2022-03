Gli alimenti da non mangiare a cena: dormi male e ingrassi

Esistono alimenti da non mangiare a cena. Ovviamente nulla ci vieta di cibarcene se ne abbiamo voglia, ma è giusto sapere che possono portare problemi. Questo soprattutto se stiamo cercando di mantenerci in forma o se già abbiamo qualche problema a dormire di notte. L’alimentazione, si sa, gioca un ruolo primario nel corretto funzionamento dell’organismo. Foto: Shutterstock Music: "Summer" from Bensound.com

Leggi anche : >> SOFFRI DI GLICEMIA ALTA? QUESTI CIBI SONO PERFETTI DA MANGIARE IN CASO DI PICCHI