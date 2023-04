25 Aprile, Fico a Napoli: «Costituzione è intrinsecamente antifascista»

(LaPresse) La città di Napoli ha celebrato la Festa della Liberazione con la deposizione delle corone di fiori al Mausoleo ai caduti di Posillipo e al monumento dedicato a Salvo D'Acquisto, a piazza Carità. Alle celebrazioni erano presenti Gennaro Sangiuliano, ministro della Cultura, Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, Claudio Palomba, prefetto di Napoli, e Roberto Fico, ex presidente della Camera dei Deputati e presidente del Comitato di Garanzia M5s. «La Costituzione è intrinsecamente antifascista, non c'è ombra di dubbio. La Costituzione nasce sulla lotta al fascismo che è stato un regime, una dittatura vergognosa in accordo con nazismo», le parole di Fico.