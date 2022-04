25 aprile, il vescovo di Acerra: «Deluso da Mattarella e De Luca»

(LaPresse) Il presidente della Repubblica, Sergio Matterella, ha partecipato ad Acerra alla cerimonia per l'anniversario della Liberazione. Il vescovo della diocesi di Acerra, monsignor Antonio Di Donna, a margine della celebrazione in ricordo dei martiri della Resistenza, non ha nascosto la delusione per le poche parole espresse da Mattarella e dal presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, sull'inquinamento ambientale nella terra dei fuochi, di cui Acerra fa parte. «La Resistenza, qui, vuol dire liberarsi dall'inquinamento ambientale, che produce i suoi martiri e i suoi morti. Deluso dalle poche parole su un tema così delicato», ha detto il vescovo che poi ha aggiunto: «Voglio molto bene a Mattarella, ma mi aspettavo maggior riferimento all'inquinamento ambientale. Ne ha parlato all'inizio, due parole. Poi è finito tutto lì. Un po' pochino».