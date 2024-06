Festa il primo giugno per la giornata mondiale del latte. In Italia la produzione di latte bovino, sulla base di un report dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (Ismea) riferito al 2022, si attesta ad oltre 6,2 miliardi di euro e rappresenta quasi il 10% del valore generato dall'agricoltura nel suo complesso (+28% rispetto al 2021 a causa del forte aumento dei prezzi).

Video NeaPhoto, Renato Esposito