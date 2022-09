A Napoli manifestazione Sigo per promuovere natalità

(Adnkronos) - In piazza del Plebiscito a Napoli due giornate di incontri, dibattiti e screening clinici gratuiti sulla coppia con valutazione del potenziale riproduttivo presso. Presso il Villaggio del benessere riproduttivo, allestito in occasione della manifestazione promossa dalla Società italiana di ginecologia e ostetricia (Sigo) in collaborazione con la Società italiana di endocrinologia (Sie) e la Società italiana di neonatologia (Sin), è possibile infatti effettuare visite e check-up gratuiti per le coppie, seguire gli incontri con gli esperti, gli operatori sul territorio, le testimonianze delle mamme e dal mondo scientifico e dei social, rivolgersi ai punti informativi su tutte le tematiche inerenti la riproduzione e il benessere riproduttivo.