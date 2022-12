Al Labelon Gran Galà di Natale per la Fondazione Santobono Pausilipon

Labelon sceglie anche quest’anno di dedicare il suo Natale alla Fondazione Santobono Pausilipon. «La cifra raccolta in occasione del Labelon Gran Galà di Natale 2022 sarà, invece, destinata alla costruzione di un nuovo centro ustioni altamente specializzato, l’unico del Sud Italia – racconta Flavia Matrisciano, direttore generale Fondazione Santobono Pausilipon – Un aiuto importantissimo per i nostri bambini, che arriva grazie a imprenditori come Luigi Barone e Tommaso Ambrosio che hanno rinnovato la loro fiducia e il loro supporto alla Fondazione, coinvolgendo un numero ancora più altro di imprese, rispetto allo scorso anno».

Nel 2021 fu raccolta la straordinaria cifra di 50.000 euro, donata alla Fondazione per la creazione di laboratori di ricerca oncologica pediatrica.