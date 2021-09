Al Parco della Reggia di Caserta rinasce la “Vigna del Re”

La Vigna della Reggia di Caserta rinasce dopo quattro anni di lavoro, grazie a un ambizioso progetto nato per valorizzare le potenzialità del luogo, patrimonio dell’umanità. Una scommessa quella della rinascita della Vigna della Reggia nel bosco di San Silvestro, una sfida culturale e sociale, come spiega la direttrice Tiziana Maffei. L’azienda vinicola Tenuta Fontana ha riscoperto, piantato e curato per quattro anni la vite di Pallagrello, l’antico Piedimonte e la vite è rinata diventando uva che nel prossimo settembre sarà per la prima volta vendemmiata. Ad aiutarli, nel lavoro attento e difficile di rinascita della Vigna borbonica, l’enologo fiorentino Francesco Bartoletti.