Alfredo 'o chiatto arrestato per furto di energia elettrica, il video tormentone del TikToker napoletano

(LaPresse) Furto di energia elettrica, arrestato il tiktoker Alfredo D'Ausilio, noto come “Alfredo 'o chiatto” che sul social network conta circa 141mila follower e 1,3 milioni di like. Famoso per i suoi video tormentoni nei quali annuncia offerte a prezzi vantaggiosi nel suo minimarket di Qualiano, in provincia di Napoli, il 44enne è stato arrestato ieri pomeriggio a seguito di un controllo dei Carabinieri. I militari, insieme a personale dell'Enel, hanno controllato l'attività constatando la manomissione del contatore elettrico. Il connettore di limitazione era stato tolto, fornendo così energia illegalmente. Il danno, dallo scorso dicembre a oggi, ammonterebbe a 6mila euro. Il tiktoker è ora in attesa di giudizio.