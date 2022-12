Ambiente colorato, il progetto del carcere di Santa Maria Capua Vetere

Il neoviceministro della Giustizia, il senatore Francesco Paolo Sisto, ha dato lo start al progetto Ambiente colorato, promosso dalla direzione della casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, dal Garante dei diritti delle persone private della libertà personale della Regione Campania, dalla società provinciale Gisec spa (Gestione impianti e servizi ecologici casertani) e dal Consorzio nazionale dei rifiuti dei beni in polietilene Polieco. Il progetto è stato illustrato nell’ambito della visita alla casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere per promuove percorsi di reintegrazione sociale e lavorativa per le persone destinatarie di condanna penale, il restyling degli spazi interni ed esterni della struttura carceraria, iniziative per i figli dei detenuti.

Servizio di Marilù Musto