Napoli, Bassolino: «Lavoro per arrivare al ballottaggio, quella sarà altra partita»

(Agenzia Vista) Napoli, 13 settembre 2021

«In queste settimane ho fatto già un cammino importante. So bene che la mia battaglia è in salita, non ho tante e tante liste come altri schieramenti. Ma ho il numero giusto. Io mi rivolgo a tutti i napoletani. Ora si deve votare per Napoli, per il Comune, che deve saper rappresentare tutti. Continuo la mia battaglia per arrivare al ballottaggio, quella è un'altra partita», così il candidato sindaco di Napoli a margine della presentazione del suo libro alla Fondazione Foqus nei Quartieri Spagnoli.

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it