Salvini a Napoli: «Inasprimento pene per chi abbandona gli animali»

(LaPresse) «Tra le priorità della Lega c'è l'inasprimento delle pene per chi uccide, abbandona o maltratta. Se uno abbandona o uccide o maltratta un essere a due o quattro zampe deve pagare le conseguenze». Così il leader della Lega, Matteo Salvini, a margine della visita nel canile Recano nel quartiere Pianura a Napoli. «C'è poi il tema dei costi, come centrodestra abbiamo un chiaro progetto per aiutare sulle spese, quindi su cibo e cure veterinarie, senza fare promesse mirabolanti siamo in grado di impegnarci per inasprire le pene e di far pagare meno tasse a chi ospita e mantiene un amico in casa», ha aggiunto.