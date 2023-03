Arb dance company debutta al Teatro Parravano con Inner di Francesco Annarumma. Il corpo è il mezzo di comunicazione per eccellenza nella danza e il coreografo della compagnia di danza contemporanea parte proprio da questo principio per lo spettacolo. Il nuovo progetto creato insieme alla direzione artistica di Annamaria di Maio mette in scena il lavoro svolto da sei danzatori residenti per un mese a Caserta.

«L’idea di partenza è quella di far conoscere al pubblico cosa c’è dentro il corpo di un danzatore, cercando di far arrivare la bellezza interna dell’organismo umano in tutte le sue sfaccettature – dice Annarumma – e come coreografo ho provato a cercare danzatori che hanno qualcosa di speciale da mostrare e da trasmettere, allontanandomi dai prototipi che siamo soliti vedere in scena».

«Inner è il frutto di un’attenta selezione – dice Annamaria Di Maio – tra diversi ballerini professionisti giunti da varie parti d’Italia per lavorare con noi, per apprendere e continuare a formarsi danzando».

Lo spettacolo prodotto da Arabesque – Arb dance company debutta per la prima volta il 27 marzo al teatro Parravano di Caserta e danzano Alba Fracchia, Raffaele Iorio, Sofia Macinanti, Rebecca Maguolo, Carlo Padulano, Massimo Palumbo. La compagnia, fondata nel 2009, oggi è riconosciuta culturalmente e artisticamente nel progetto di produzione ministeriale MIC (Ministero della Cultura). La collaborazione con diversi coreografi di fama nazionale e internazionale ha permesso la realizzazione di produzioni originali e innovative con debutti in tutta Italia e all’Estero.

«La mia è una lunga carriera rivolta alla ricerca continua di nuovi stimoli e nuove conquiste – continua Di Maio – cercando di promuovere l’arte coreutica e attraverso la formazione e l’innovazione».

Servizio di Dalia Coronato