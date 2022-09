Autonomia, Carfagna: «Già approvata se Salvini non avesse fatto cadere governo»

(LaPresse) «Se Salvini non avesse fatto cadere il governo l'Autonomia differenziata sarebbe già stata approvata, dal Consiglio dei ministri, perché il ministro Gelmini aveva ultimato tutto il lavoro per approvare un'autonomia differenziata nel pieno rispetto della Costituzione». Così il ministro per il Sud e la Coesione Territoriale, Mara Carfagna, a Napoli per la cabina di regia per Bagnoli.