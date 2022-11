Autonomia, De Luca: «Ipotesi Calderoli condanna a morte il Sud»

(Agenzia Vista) Napoli, 17 novembre 2022

«Chiediamo il ritiro del provvedimento Calderoli per avere un chiarimento politico di fondo sul senso dell'autonomia differenziata. Domani formalizzeremo la richiesta nel corso della Conferenza Stato-Regioni». Lo dice il presidente della Campania, Vincenzo De Luca, durante una conferenza stampa convocata a Palazzo Santa Lucia per fare il punto sulla proposta di legge per l'autonomia differenziata.

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it