Autonomia, De Luca: «Senza linea unitaria pronti a guerra durissima»

(LaPresse) «Bisogna ritornare a spiegare che senza una linea unitaria non faranno alcun passo in avanti, anzi apriremo una guerra politica durissima». Così il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca riferendosi al progetto di Autonomia differenziata. «Quando ci siamo incontrati con Calderoli - aggiunge - abbiamo avuto l'acquisizione di alcuni punti pregiudiziali posti dalla Regione Campania a cominciare da quello principale: si discute tra sei mesi, dopo che avremo definito i Lep. La bozza del ministro Calderoli rappresenta un passo indietro preoccupante rispetto a quelle valutazioni fatte qualche giorno fa. Credo che sia molto influenzata dalla scadenza elettorale in Lombardia e in altre regioni».