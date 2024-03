Autonomia differenziata, il presidente Anci Decaro a Napoli

«L'Anci ha posizioni diverse sull'autonomia differenziata. Siamo riusciti a fare un documento unitario, dove abbiamo evidenziato alcune criticità: le funzioni amministrative gestionali nelle mani delle Regioni, che si sovrappongono alle funzioni dei Comuni, e c'è una criticità rispetto al finanziamento dei livelli delle prestazioni per attività che si trasferiscono dallo Stato alle Regioni, non ci sono però i cosiddetti Lep per le attività dei Comuni, perché sulle stesse materie, penso alla scuola, ci sono dei livelli di prestazione che vengono assicurate dai Comuni, come le mense scolastiche, il trasporto scolastico. Non viene detto niente su questo. Questa è la posizione unitaria dell'Anci, quindi l'Anci non partecipa a manifestazioni conto l'autonomia differenziata». Lo ha detto il presidente dell'Anci, Antonio Decaro, rispondendo alle domande dei cronisti sulla manifestazione prevista domani a Napoli contro l'autonomia differenziata.

Servizio di Alessio Liberini