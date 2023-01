“Baraccone clandestino”, al Sannazaro lo spettacolo di Danilo Rovani sulla libertà

Un manipolo di coraggiosi artisti in fuga si ribella alla dittatura mascherata da democrazia e decide di esibirsi clandestinamente. Lo scenario è un futuro che ha i tratti di un neorealismo del terzo millennio.

Il tema centrale è la libertà nello spettacolo, scritto e diretto da Danilo Ròvani, «un gruppo di personaggi in cerca di un luogo, non di un autore. Dal 30 gennaio al 1° febbraio al Teatro Sannazaro di Napoli va in scena “Baraccone Clandestino. Un viaggio nell’anima di commedianti afflitti. Avanspettacolo di resistenza», di e con Danilo Ròvani, protagonista insieme con Cosimo Alberti.