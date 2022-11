Napoli Beyond “racconta” il successo della stilista e imprenditrice Michela Cannavacciuolo Una storia di successo quella di Michela Cannavacciulo, in arte Mikela C., giovane stilista e imprenditrice campana che nel 2003 chiede un finanziamento Invitalia “imprenditoria femminile” e, con Giuseppe Russo, all’epoca suo fidanzato, oggi suo marito, inizia a costruire il suo progetto. Prima un piccolo atelier aperto nel 2004 e poi uno show room di 500 mq inaugurato nel 2010, dove oggi disegna e cuce, insieme alle sarte, le sue creazioni. Il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa è il luogo che ha scelto per presentare la sua collezione sposa 2023, composta da 60 abiti preziosi. Beyond è il titolo che ha voluto dare a questo evento. Per realizzare i suoi abiti, Michela Cannavacciulo, parte da un’accurata scelta dei tessuti e ogni collezione ha il suo abito di punta. Per Beyond, l’abito di punta è “Etereo”, una soffice nuvola realizzata con 80 metri di tulle in seta e prezioso pizzo chantilly francese ricamato con cristalli in argento.