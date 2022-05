Bonus 110%, De Luca: «Togliamo di mezzo le misure bandiera»

(LaPresse) Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha partecipato a Napoli al Forum organizzato da Assocostieri “La logistica energetica ed ecologica”. A margine dell'iniziativa De Luca ha incontrato la stampa commentando la crisi in Ucraina e gli effetti che la stessa produce in Italia. «Condivido le preoccupazioni del presidente Draghi, è giunto il momento di mettere da parte le misure bandiera come il bonus 110% anche per fermare l'ondata speculativa in atto per miliardi di euro».