Bullizzano disabile a Napoli e pubblicano il video sui social

(LaPresse) Sdegno a Napoli dove sta diventando virale un video in cui un ragazzo, affetto da disabilità mentale, viene deriso da alcuni coetanei in sella ad uno scooter. Il giovane, costretto a correre dietro la promessa di ricevere dei soldi, viene poi obbligato ad entrare dentro un cassonetto. A denunciare l’accaduto è il consigliere comunale, Francesco Emilio Borrelli che su Facebook commenta così l’episodio: «Un video vergognoso per il quale mi auguro che gli autori siano individuati subito e, se hanno un briciolo di dignità, chiedano scusa pubblicamente».