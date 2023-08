Caivano, De Luca: «Serve zona d'assedio militare, lo Stato non c'è»

(LaPresse) - «I problemi culturali richiedono tempi, generazioni intere perché siano risolta, noi dobbiamo rispondere per l'oggi. Io credo che noi dobbiamo andare a Caivano per istituire una vera e propria zona d'assedio militare. A Caivano lo Stato non esiste, non c'è». Lo ha detto Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, parlando alla stampa a margine della conferenza di presentazione della terza edizione del festival Canto delle Sirene, che si è svolta a Napoli presso palazzo Santa Lucia. «A Caivano la vita di un essere umano vale 500 euro, è chiaro? Ma chi vogliamo chiedere di fare la lotta alla camorra a un padre di famiglia che sta in queste condizioni? Ci prendiamo in giro», ha aggiunto De Luca.