Caivano, don Patriciello in Senato: «Sta iniziando qualcosa, vediamo cosa succede»

(LaPresse) Il parroco della parrocchia San Paolo apostolo Parco verde di Caivano, don Maurizio Patriciello, è appena arrivato in Senato a Roma per essere ascoltato nelle commissioni Affari costituzionali e Giustizia nell'ambito delle audizione sul cosiddetto decreto Caivano. «Dobbiamo sempre ringraziare il Signore per tutto ciò che inizia. Sta iniziando qualcosa, vediamo cosa succede», ha detto il sacerdote prima di entrare a Palazzo Madama. «C’è una maggiore attenzione su Caivano? Penso di sì», le sue parole. Il provvedimento, in scadenza il 14 novembre, prevede norme più rigorose per contrastare il fenomeno dei reati commessi da minori.