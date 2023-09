Spari a Caivano, don Patriciello: «Topi si sentono stanati, ma torneranno»

EMBED

(LaPresse) - «I topi si sentono stanati, ma sono convinto che torneranno». Così don Maurizio Patriciello, parroco del Parco Verde di Caivano, in merito alla stesa avvenuta nella notte. «Questi topo hanno ballato per tanti anni - afferma - Ora forse sentono che qualcosa sta cambiando davvero». «Stanotte è accaduta una cosa orribile - aggiunge - Una cosa che è una vergogna per tutti. Non è concepibile».