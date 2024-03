Caivano, la Giustizia entra a scuola e comincia dal Parco Verde

«La Giustizia adotta la scuola». E lo fa nel nome di Vittorio Occorsio, il magistrato ucciso dai terroristi di Ordine Nuovo, per le sue inchieste sui servizi deviati e su due tentativi di colpo di stato in Italia. E quale posto più significativo di Caivano quello scelto dalla Fondazione Vittorio Occorsio, per presentare e dare il via alla quarta edizione dell'iniziativa “La giustizia adotta la scuola” in quell'autentico presidio di legalità che è l'istituto superiore Morano, scuola di eccellenza e fucina di talenti, circondato dal Parco Verde, il difficile quartiere, che per anni è stata la piazza di spaccio più grande d'Europa.